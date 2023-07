SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni 30 luglio , 13 e 20 agosto , 3 settembre, dalle ore 11.00 fino a termine gara, nel tratto di mare antistante il comune di San Benedetto del Tronto, avranno luogo delle regate veliche articolate con percorso a doppio triangolo più bastone, nel campo di regata individuato da un cerchio di raggio 1,2 miglia e avente come centro le seguenti coordinate (WGS ’84 Datum): Lat. 42° 55.01’ N Long. 013° 55.85” E .

Si guardi agli articoli presi in considerazione per l’organizzazione dell’evento nella maniera più precisa e funzionale. Per chiunque è obbligatorio rispettare e far rispettare l’ordinanza.

Articolo 1 sull’interdizione del campo di gara. Nella zona di mare e nei giorni di cui al rende noto, specificamente individuata da boe di colore arancione – dalle ore 11.00 fino a termine gara – è vietato quanto segue. Ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara. Praticare la balneazione. Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica. Svolgere attività di pesca di qualunque natura. Effettuare ogni altra attività che possa creare intralcio o pericolo al sicuro

svolgimento della manifestazione.

Tutte le unità in transito in prossimità dell’area interessata dalla manifestazione sportiva dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle imbarcazioni impegnate nella gara, prestando massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità addette alla vigilanza/assistenza.

Articolo 2 sulle deroghe rispetto ai divieti dell’articolo 1. Non sono soggette ai suddetti divieti: le unità ed il personale facenti capo all’organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza; le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio; • le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area per le finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Articolo 3 sulla condotta delle unità in prossimità del campo di gara. Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt dal limite del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione. In considerazione della loro tipologia, valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 sulle disposizioni finali e sanzioni. I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più

grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure, se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino.