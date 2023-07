GROTTAMMARE – Tanti nuovi eventi in programma per il mese di agosto, firmati dall’associazione policulturale grottammarese Artistic Picenum. Cinque kermesse per divertire il pubblico e per far conoscere il nostro territorio a livello nazionale attraverso il cinema.

Si parte venerdì 4 agosto a Pedaso con la tappa della tournée estiva del comico Luciano Lembo, volto storico di Colorado Caffè, che sarà ospite d’onore al trofeo sportivo Pedaso Summer League. Due appuntamenti, invece, in piazza Fazzini a Grottammare, dedicati al teatro canzone e alle emergenti tendenze musicali locali: il 7 agosto andrà in scena il noto cantautore Andrea Rivera, inviato di Striscia La Notizia e celebre presentatore del festival del Primo Maggio di Taranto; il 15 agosto sarà la volta, invece, della band pop rock Distretto 13, con la quale si festeggerà il Ferragosto. Nel mese di agosto tappa anche in Sicilia con il regista Vincenzo Palazzo e le attrici Clizia Fornacier e Lea Mornar, protagoniste del corto “L’ ultimo saluto”: il 3 agosto finalissima a Palazzo Adriano di Palermo al Paradiso Film Fest e l’ 11 agosto proiezione al prestigioso Maazzeni Film Festival di Paternò.

“Volevamo offrire delle novizie artistiche al pubblico nelle piazze di Grottammare e Pedaso, unitamente alla promozione italiana in itinere del fortunato short movie L’ ultimo saluto. Nell’ idea di programmazione abbiamo pensato al gusto del turista agostano presente, ricercando dei volti che potessero incuriosire ed elevare al contempo l’ offerta artistica. Speriamo che le nostre idee vengano apprezzate e riscuotano consenso, nella speranza che si possa aprire un ciclo sostenibile anche per le stagioni venture; ringraziamo le amministrazioni di Grottammare e Pedaso per la fiducia concessaci – ha dichiarato il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Per informazioni: 347 5406630.