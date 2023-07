ACQUAVIVA PICENA – Pericoloso incidente nella notte, una donna ha perso il controllo della propria autovettura mentre stava percorrendo Contrada San Vincenzo, tratto della strada che collega San Benedetto e Acquaviva. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 del mattino di oggi, mercoledì 26 luglio, in territorio acquavivano. L’auto è finita sottosopra dopo aver perso aderenza, per motivi tuttora al vaglio dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto. L’automobilista, per fortuna, non ha riportato conseguenze fisiche nell’impatto.