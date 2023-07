Articolo e video di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella confortevole sala dell’Accademia per chef professionisti Harena, nuovo fulcro culturale, ieri 25 luglio alle ore 18, Mario Giordano, accolto dalla titolare Patrizia Ferrara, da Mimmo Minuto, Gianni Balloni e dai partecipanti all’evento, ha presentato il libro “Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie”.

Il libro contiene un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere.

Il giornalista piemontese ha esordito dicendo: “Sono un inguaribile ottimista e non mi voglio rassegnare di fronte alle cose che in questo Paese non funzionano. Dobbiamo avere la forza di farci venire “il mal di fegato” e non di girare la testa dall’altra parte, se lo facessimo diventeremmo anche noi delle “maledette iene”. Questo è il pensiero espresso con la consueta grinta da Giordano conduttore televisivo della trasmissione “Fuori dal coro”.

L’autore, riguardo al cambiamento climatico, ha sottolineato che “Il messaggio che sta passando è che il clima cambia esclusivamente per colpa dell’uomo e chi mette in dubbio questo concetto viene messo al bando, come per esempio una larga fetta di scienziati: Franco Prodi, Antonino Zichichi, Carlo Rubbia, John Clauser, (premio nobel per la fisica 2022), per citarne alcuni. Vorrei che i miei libri e le mie trasmissioni servissero ad evitare di mandare il nostro cervello all’ammasso e aiutassero le persone a pensare con la propria testa. Ricordo sempre una frase del mio papà che non c’è più, il quale diceva: «Ma ce la stanno cantando giusta», domandiamocelo spesso anche noi”.

Giordano citando Marcello Veneziani che definisce la “Cappa” il pensiero unico, conclude con un appello, quello di raccontare anche la “Teoria dell’Eppure” proprio per cercare di mantenere la libertà di pensiero perché l’emergenza di persone che la pensano tutte allo stesso modo è la più grave emergenza da superare.