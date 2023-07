MONTEPRANDONE – Sono partiti gli interventi di sostituzione di tutti gli infissi del Palazzetto dello Sport di Colle Gioioso a Centobuchi di Monteprandone. L’intervento ha quali obiettivi la sostenibilità e l’efficientamento energetico, ed è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con 264.000 euro a fondo perduto. Oltre alla sostituzione dei vecchi infissi con i nuovi (190.577,66 euro), si realizzeranno schermature solari sulle vetrate sud e ovest (73.200 euro).

“Questi lavori si aggiungono a tutta una serie di interventi, realizzati negli ultimi quattro anni, sull’impianto sportivo comunale – spiegano il sindaco Sergio Loggi, l’assessore agli impianti sportivi Christian Ficcadenti e il consigliere allo sport Marco Ciabattoni – che sono consistiti nella manutenzione straordinaria della copertura, nell’adeguamento e risanamento della palestra, realizzazione nuovo impianto di illuminazione e nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla facciata sud. Il nostro Palazzetto oggi è un fiore all’occhiello degli impianti sportivi presenti sul territorio. La nostra Amministrazione ha scelto la sostenibilità – concludono gli Amministratori – rendendo energeticamente efficienti non solo il Palazzetto dello Sport, ma anche le scuole e gli uffici della Delegazione comunale e migliorando i luoghi vissuti e frequentati dai cittadini e dalle cittadine di Centobuchi e Monteprandone”.

Ricordiamo infatti che il Comune ha ottenuto, sempre dal Ministero dell’Ambiente, e già realizzato, lavori per 600.000 euro per interventi di relamping cioè sostituzione di un’illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, nell’installazione di impianti fotovoltaici e nuovi infissi per la scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso (208.620 euro), e per la Delegazione comunale (129.574 euro) e nella sostituzione e nuova installazione di infissi per la scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso (258.127,60 euro).

L’investimento complessivo è pari a circa 864.000 euro così suddiviso: 208.620 euro scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso, 258.127,60 euro sulla scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso, 129.574 euro sulla Delegazione comunale di Centobuchi e 264.000 euro sul Palazzetto dello Sport.