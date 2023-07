SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 14 del 22 luglio per soccorrere un cane di razza meticcia in via Monti della Laga, nel comune di San Benedetto del Tronto.

Il cane di circa 12 anni, con problemi di salute, era caduto accidentalmente dal terrazzo di un appartamento al terrazzo sottostante il quale risultava al momento disabitato. La squadra dei pompieri di San Benedetto del Tronto ha recupero l’animale con l’ausilio anche di un mezzo aereo A-Trid e lo ha restituito ai proprietari per le cure del caso.