SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il grande successo a Civitanova Marche, l’evento più colorato dell’anno farà tappa a San Benedetto del Tronto. Domenica 30 luglio dalle 15 alle 20, presso la Beach Arena (spiaggia libera area ex camping ) del Lungomare Marconi, si svolgerà il Color Day 2023. L’evento è organizzato dall’AssoItalia APS e patrocinato dal comune di San Benedetto del Tronto.

Colori e luci invaderanno il Lungomare Marconi per un evento destinato a famiglie, bambini, ragazzi e tutti coloro che desidereranno divertirsi, creando un vero e proprio arcobaleno. A fare da cornice al Color Day ci sarà la musica del dj set che farà ballare grandi e piccini.

Di seguito la storia della manifestazione. Il Color Day prende spunto dall’ Holi Festival che si tiene in primavera in India, dedicato ai colori e all’amore. Si tratta di un’antica festa religiosa induista diventata popolare nel mondo indù, in molte parti dell’Asia meridionale ed anche al di fuori dell’Asia. È osservata principalmente in India, Nepal e nelle zone del mondo con una significativa densità di gruppi di origine indiana. La festa inoltre ha avuto uno sviluppo in America del Nord ed Europa come celebrazione della primavera, dei colori e dello scherzo. Ciò che lo rende speciale è il fatto che le persone si dipingono con diversi colori e lanciano nell’aria polveri colorate per esprimere la propria libertà e dare colore alla routine quotidiana. La cosa più importante è che in questo giorno di festa tutte le persone sono considerate uguali.

Nel dettaglio, la partecipazione prevede che all’arrivo venga distribuita a tutto il pubblico una speciale “polverina” del tutto innocua. La sua produzione, infatti, vede l’impiego di sostanze vegetali. Si tratta di prodotti di derivazione cosmetica e perfettamente biodegradabili, non causano alcun danno all’ambiente, non macchiano e possono essere usati anche su sabbia e nei pressi di acque marine. Al momento stabilito saranno, poi, liberate nel cielo queste polverine, generando quell’ emozionante effetto caratteristico di questo party esclusivo, che sta facendo impazzire milioni di giovani in tutto il mondo.

Il vero protagonista sarà il pubblico con la sua voglia di sole, mare, musica e divertimento. Un evento da non perdere per godere di una libertà e un’estate che diventano colore.

Dopo San Benedetto del Tronto, il Color Day 2023 sbarcherà a Porto San Giorgio domenica 13 agosto, presso l’area adiacente lo chalet “Il Delfino Verde”.