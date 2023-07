SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione I luoghi della scrittura e dalla libreria Libri ed eventi di San Benedetto, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, lunedì 24 luglio, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, si è svolta la presentazione del romanzo d’esordio “Uvaspina” ( ed. Bompiani) della scrittrice Monica Acito, che ha ricevuto il premio “Giovane Promessa della letteratura italiana 2023” conferitole dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura“, presieduta da Mimmo Minuto. Presente alla serata anche l’editor della casa editrice Bompiani, Giulia Ichino.

Il premio, già al suo nono anno, è stato assegnato alla giovane scrittrice da una commissione composta da alcune socie dell’associazione ( Letizia Guidi, coordinatrice della commissione, Sonia Loffreda, Elvira Apone, Domenica Tranquilli, Sonia Salvetti, Fernanda Valori, Eliana Narcisi, Gioia Palanca ), che hanno decretato il libro vincitore tra vari libri in lizza con la seguente motivazione: “Per la straordinaria capacità narrativa, che avvolge e coinvolge il lettore in una storia appassionante e avvincente, costruita con l’ abilità, la coerenza e la dovizia di particolari tipiche dei grandi narratori; per la solida e acuta caratterizzazione dei personaggi, il cui realismo “grottesco” li rende estremamente veri, autentici e tali da straripare dagli argini della narrazione per “vivere” di vita propria al di fuori e al di là di essa; per aver saputo dipingere, con intensità e naturalezza, un affresco senza tempo di una Napoli dai mille volti e dalle molteplici sfaccettature, in cui luci e ombre, sacro e profano, rumore e silenzio, panorami mozzafiato e quartieri degradati si mescolano e si intrecciano al mito, al folclore, alla ritualità, alla superstizione, a vecchie credenze, ataviche usanze e antiche tradizioni; per la potenza descrittiva e la forza evocativa del linguaggio, capace di dare forma e sostanza a luoghi, odori, suoni, sapori e reale consistenza a sentimenti ed emozioni, toccando spesso alte vette di poeticità, che permettono al lettore di proiettarsi in una dimensione che esonda dai limiti talvolta imposti dall’uso di termini più “terreni” ed “estremi”; per l’originalità e la peculiarità dello stile, in cui l’uso di napoletanismi ha restituito dignità e spessore al vernacolo, senza nulla togliere alla narrazione, ma, al contrario, costituendone un valore aggiunto, che le dà maggiore freschezza, ricchezza e vivacità e conferisce attendibilità all’io narrante esterno, che si trasforma così in testimone e spettatore interno alle vicende stesse”.

La presentazione del libro, introdotta da Letizia Guidi ed Elvira Apone, ha visto la partecipazione di cinque ragazzi, Alessandro Antonini, Andrea Ciferri, Chiara Ferretti, Agustina Micaela Medrano, Giulia Pertosa, che hanno sottoposto alla scrittrice molte domande interessanti rendendo la discussione accesa, viva e stimolante.