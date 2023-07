SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato oggi, martedì 25 luglio, presso la Sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto, il ricco programma di eventi dedicati alla festa della Madonna della Marina. Presenti, oltre al sindaco, Antonio Spazzafumo, l’assessore Laura Camaioni, il comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata, Alessandra di Maglio, il parroco della Cattedrale di Santa Maria della Marina, don Patrizio Spina, e gli organizzatori dell’evento, Gianluca Pasqualini dell’associazione Agraria Club e Manrico Urbani del Circolo Nautico Sambenedettese.

“Questa festa rappresenta la città e la nostra marineria – ha esordito il sindaco. “Per l’occasione la città si apre a tutto il territorio e ai turisti, dunque le aspettative sono alte, ma l’amministrazione e la capitaneria di porto hanno lavorato insieme sia per sanare eventuali criticità sia per realizzare dei festeggiamenti all’altezza delle aspettative.”

“Come capitaneria di porto – ha ribadito il comandante Di Maglio, da appena un anno ai vertici della capitaneria – abbiamo curato la sicurezza degli eventi che si svolgeranno al porto, come la processione in mare, il palio velico e i fuochi pirotecnici. I pescatori vengono da un periodo di difficoltà, quindi hanno tutto il nostro appoggio, ma sono anche consapevoli delle nostre disposizioni.”

Festeggiamenti civili si affiancheranno a quelli religiosi attraverso un’ampia serie di eventi.

“Come parrocchia abbiamo già iniziato i festeggiamenti con un evento celebrativo cui hanno partecipato tutte le associazioni sportive – ha spiegato don Patrizio.” Vari saranno gli eventi culturali e religiosi. Il primo, mercoledì 26 luglio, vedrà l’intervento di don Vincenzo Catani, storico della diocesi, che presenterà l’opera dell’affresco dell’abside della cattedrale della Marina; giovedì 27 luglio, ci sarà, invece, un incontro sulla figura storica di Monsignor Sciocchetti di cui parlerà l’archivista Giuseppe Merlini; venerdì 28 luglio, la cattedrale ospiterà un concerto di musica religiosa, sabato 29 luglio si terrà la processione in mare seguita dalla Santa Messa e, infine, domenica 30 luglio si svolgerà la processione via terra fino alla cattedrale. E’ una festa in continuo divenire, che cresce con la comunità. Per questo desidero ringraziare l’amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto per l’impegno messo ancora una volta nell’organizzazione dell’intera festa – ha concluso.

Tra gli eventi civili, invece, non mancheranno stand gastronomici organizzati con partner esterni dove. oltre alle ricette proposte da grandi chef con menù sia di carne che di pesce, ci saranno piatti tipici della cucina sambenedettese come la frittura di pesce e il battuto di alici, presentazioni di libri e concerti di musica live, tra cui anche un tributo a Jovanotti domenica 30 luglio prima dello spettacolo pirotecnico.

Da non dimenticare, inoltre, la VIII edizione del Palio velico dei quartieri la cui finalissima si disputerà sabato 29 luglio, prima dell’uscita della processione in mare, mentre domenica 30 luglio, alle ore 20,30, ci sarà la premiazione dei vincitori.

Sia sabato 29 che domenica 30 luglio ci sarà ogni venti minuti, dalle ore 18 alle ore 2, un servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio dello stadio comunale al centro della città.