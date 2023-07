Macerata Opera Festival, allo Sferisterio arriva “Il barbiere di Siviglia”

L'opera di Gioachino Rossini andrà in scena con un nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini il 12, 14, 19 e 21 agosto. Anche questa versione sarà ambientata, come "Tosca", su un set, stavolta più da studio televisivo o casa di produzione di format per il grande pubblico

di Redazione