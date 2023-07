di Silvia D’Emidio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gruppo consiliare Europa Verde- Rinasci San Benedetto e Comitato Fermiamo il Consumo di Suolo incontrerà i cittadini presso la sede del quartiere Porto D’Ascoli-Mare in via Mare 218, per discutere riguardo al Parcheggio Via del Cacciatore- Progetto Saxa e parlare del problema degli standards urbanistici, verde pubblico e parcheggi. Tra i relatori del gruppo consiliare Europa Verde – Rinasci San Benedetto: Paolo Canducci e altri.

L’appuntamento è per domani 26 Luglio alle ore 21.15.