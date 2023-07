SAN BENEDETTO – Chi ha assistito oggi alla conferenza stampa per la firma del protocollo per la realizzazione di un nuovo ospedale, tra il presidente della Regione, Acquaroli e il sindaco di San Benedetto del Tronto, Spazzafumo, avrà capito che Riviera Oggi non è favorevole a un mezzo ospedale in pieno centro abitato, e a 200 metri dal mare.

Ma la cosa che più mi ha stupito è un’altra. Il comportamento del consigliere comunale Umberto Pasquali è stato, a dir poco, incredibile.

Quello che attualmente è l’ago della bilancia per la sopravvivenza della Giunta Spazzafumo è da sempre un fautore dell’ospedale unico di Primo Livello tra Ascoli e San Benedetto. Oggi ha assistito in religioso silenzio alla conferenza nella quale il suo sindaco sosteneva il contrario.

Capisco che i politici sono spesso inattendibili ma da Pasquali non me l’aspettavo, lo ritenevo una persona sincera e senza peli sulla lingua. Oggi probabilmente ce li aveva.

Lecito cambiare idea, ci mancherebbe altro e gliel’ho detto ma, a mia domanda, ha preferito non rispondere.