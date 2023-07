SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Presso la Sala Consiliare del Comune, Lunedì 24 giugno è stato convocato il Consiglio Comunale

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 27/05/2023 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 27/06/2023 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE AURORA BOTTIGLIERI INERENTE IL PATTO PER LA SALUTE 2014/2016 ART. 5 COMMA 3 – MASTERPLAN DI EDILIZIA SANITARIA E OSPEDALIERA (DGR 140/2022) DM77/2022 – DGR 114/2022 MEDICINA TERRITORIALE PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI (PEF) – PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA ATA ATO 5 ASCOLI PICENO n. 8 del 31.05.2023 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE ATA ATO 5 ASCOLI PICENO n. 10 del 29.05.2023 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA n. 363/2021 – VALIDAZIONE REVISIONE INFRAPERIODO PEF 2022-2025 – PEF 2023 APPROVAZIONE REVISIONE INFRAPERIODO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023 PER EFFETTO DELLA REVISIONE INFRA-PERIODO DEL PEF 2022-2025, PER L’ANNO 2023, EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ART.LI 8.5 E 8.6 DELLA DELIBERA N. 363/2021 ARERA VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.5554/2023 DEL CONSIGLIO DI STATO. MONITORAGGIO DELLE ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 – ADEGUAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP ART. 21 D.LGS 50/2016 E D.M. IITT 14/2018. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024. ADEGUAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023 PROGRAMMA NEXT GENERATION EU: MISSIONE 4 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”- NUOVO ASILO NIDO IN VIA ALFORTVILLE CUP F85E22000180006 – APPROVAZIONE PLANO-VOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART.48/1 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. PROGRAMMA NEXT GENERATION EU: MISSIONE 4 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”- NUOVO ASILO NIDO IN VIA TOGLIATTI CUP F85E22000170006 – APPROVAZIONE PLANOVOLUMETRICO AI SENSI DELL’ART.48/1 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.

Ore 17:22 inizio dei lavori. Si procede con l’appello, il numero legale è raggiunto.

17:25 la Consigliera Aurora Bottiglieri presenta un’interrogazione sul motivo per cui è mancata la conferenza dei sindaci, dato che la mancanza di un’assemblea comune ha inevitabili ripercussioni sul buon funzionamento della sanità locale.

17:33 la replica del Sindaco Spazzafumo: “Abbiamo cambiato almeno 4-5 direttori generali e, oltre a questo, voglio rimancarle che le ho chiesto di attivare un percorso veloce che favorisse anche la conferenza dei sindaci. Di cosa da fare ce ne sono tante e dire che dico sempre di sì alla Regione è ingiusto”.

17:45 risponde la Bottiglieri: “La sanità è del territorio e non possiamo focalizzarci unicamente su San Benedetto. L’ospedale si farà non si sa quando e i soldi a disposizione non ci sono; con la sanità in ginocchio nel nostro Ospedale è qui che deve intervenire”.

17:50 intervento dell’assessore al bilancio Domenico Pellei: “L’aumento della Tari riguarda il 6% per tutte le spese non domestiche, che per una famiglia corrispondono ad un aumento di circa 6 euro per componente familiare. Negli ultimi 7 anni l’aumento massimo è stato al massimo dell’11 per cento, questo fa sì che San Benedetto si collochi nel quadrante di minor spesa”

17:59 replica della consigliera Marchegiani: “La delibera avrà sicuramente ripercussioni pesanti sulla vita dei cittadini, che corripondono ad un aumento dell’8% delle famiglie. Dalla delibera appare evidente che Picenambiente batte cassa e il comune invece paga. Parliamo di una società privata e di un comune, due realtà con obiettivi profondamente diversi che dovrebbero trovare quantomeno un punto di equilibrio, ma così non è. Per questo voterò contro”

18:09 interviene il consigliere Muzi: “Abbiamo sempre sostenuto che più reciclo è uguale a più risparmio e di questo dovremo rendere conto al cittadino consumatore, quindi occorre trovare delle soluzioni, sopratutto perché dopo tutti questi adattamenti che abbiamo chiesto è giusto dare qualcosa in cambio ai cittadini che non siano solo aumenti”.

18:15 intervento del consigliere De Vecchis: “Fate finta di non sapere che l’attuale gestione di Picenambiente è stata data a soggetti privati in seguito ad una gara in cui le valutazioni venivano fatte in seguito ad un piano industriale con un cronoprogramma ben preciso. Tutti i progetti promessi sarebbero dovuti essere realizzati da tempo, ma finora si è visto ben poco. Siete i degni continuatori degli errori del passato, di coloro che non hanno esercitato nessun controllo cioè. Inevitabilmente i prezzi sono aumentati”.

18:30 intervento della consigliera Luciana Barlocci: “Mi fa ridere assessore che lei ci venga a dire che avete deliberato 100 mila euro, perché non avete avuto il coraggio nemmeno di sostenere un emendamento per sostenere le fasce più deboli della società. Mi deve dire Assessore Capriotti se il fortinore più importante della città non deve essere controllato. Sicuramente non voterò questi aumenti perché non sono stati messe in campo tutte le forze per evitarli”.

18:41 Emanuela Carboni: “Non c’è la minima attenzione al sociale e questo mi dispiace dirlo, ma è letteralmente palese che sia così”

18:44 Consigliere Andrea Traini: “L’aumento del costo complessivo del servizio si tradurrà in un aumento di tutte le utenze, ma ciò nonostante vaste parti della città restano del tutto prive della dovuta pulizia. Penso che la necessità vera e propria sia controllare”

18:52 Consigliere Fabrizio Capriotti:”Paghiamo per una gestione scellerata di tutto il territorio. Il Comune non è riuscito ad incidere come avrebbe dovuto, nonostante siamo il Comune che produce di più e quindi che ha più bisogno. Il controllo andrebbe fatto, ma forse questo richiederà un cambio di passo”

18:57 Consigliere Paolo Canducci: “Il Consigliere vuole solo scaricare tutte le cose più spiacevoli sugli altri. Io ricordo benissimo il primo consiglio comunale, fin da quel periodo sapevamo che la questione dei rifiuti era uno dei problemi pricipali da affrontare. La vostra responsabilità è quella di creare le condizioni affinché si vengano a formare le condizioni più favorevoli, ma per fare questo occorre una visione, se questa c’è la politica ce la fa, altrimenti no”.

19:15 Replica Vicesindaco Antonio Capriotti: “La tariffa effettiva serve per andare a premiare gli utenti virtuosi, quindi chi fa più raccolta differenziata pagherà meno, chi ne fa di meno pagherà di più. Tuttavia tutto questo però non è ancora normativamente possibile, ma in autunno proporremo un modello che ci permetterà di modificare il regolamento comunale in quest’ottica”.

19:50 in merito al Dup l’assessore Marchegiani: “Sono abituta ai fatti e il vostro unico obiettivo è avere tre braccia e il vostro modo di fare non è congruo alla situazione”.