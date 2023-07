GIULIANOVA – Nella sala consiliare del municipio è stata presentata l’edizione 2023 del Carnevale Estivo, al via da sabato 29 luglio. Erano presenti il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Lidia Albani, gli assessori Marco Di Carlo e Paolo Giorgini, il direttore artistico dell’evento Daniele Panichi. Presenti anche i referenti dei gruppi carristi dei quartieri, Sabrina Masciangelo per Villa Pozzoni, Ivan Cipolloni per Annunziata, Marco Michini per Colleranesco.

Hanno partecipato anche il presidente di Co.ge.vo Walter Squeo e le insegnanti degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Giulianova Simona Braca, Anna Briani, Antonella Collevecchio e Francesca Pistilli. Si parte dunque sabato prossimo, 29 luglio, con la sfilata dei carri e delle maschere.

A suon di musica, dalle 20.30, il corteo percorrerà il tratto da viale dello Splendore a piazza Belvedere.

Martedì 1 agosto sarà, invece, la volta del Carnevale dei Bambini. L’appuntamento, per i più piccoli, è in piazza del Mare. Qui, le vere protagoniste saranno le due mongolfiere realizzate dagli alunni di tutti gli istituti dei Circoli didattici. Se nell’illustrazione dei bambini del Paese svetterà la cupola di San Flaviano, sarà la Fanciulla di Summa a dominare quella del Lido.

Sabato 5 agosto è, invece, il giorno della sfilata sul lungomare monumentale. I carri moveranno dalla piazza dello stabilimento Caprice fino a piazza del Mare, in una cornice che sarà di vera festa. Una festa che continuerà nella mattina e nel pomeriggio successivi, sull’arenile sud.

Il Carnevale degli aquiloni colorerà la spiaggia nelle prime ore della giornata di domenica 6 agosto, mentre sarà l’uscita di sei carri “marittimi”, di sei imbarcazioni addobbate in stile carnascialesco, a tingere di sé, dalle 17, lo specchio acqueo antistante agli stabilimenti balneari. Prenderanno parte alle sfilate, infine, 36 figuranti, in rappresentanza del sontuoso Carnevale della siciliana Misterbianco.

Tanti i valori aggiunti di questo Carnevale Estivo, dunque. Uno su tutti, il fatto che Villa Pozzoni abbia ben volentieri incluso dieci ragazzi della cooperativa Rurabilandia, dell’Asp 2 di Teramo, che sfileranno con il carro del quartiere. Le ragazze di “Un sasso per un sorriso”, invece, nasconderanno i loro bellissimi ciottoli dipinti a tema nei luoghi del Carnevale. Tutti hanno sottolineato come un rinnovato “senso di appartenenza” domini questo evento, evento tanto ricco di stimoli quanto fuori dal comune. Inclusione, rispetto del mare, coinvolgimento dei ragazzi sono gli obiettivi che, in un concetto di giuliesità adulta, e senza distinzioni sociali o di partito, trovano piena realizzazione.