SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fra le personalità che hanno preso parte alla rassegna culturale-letteraria “Incontri con l’Autore” anche Mario Giordano, giornalista e conduttore televisivo. L’incontro per presentare il suo ultimo libro, “Maledette Iene”, era previsto per il 14 di luglio. Rimandato per difficoltà logistiche, sarà recuperato nella tardo pomeriggio di martedì 25 luglio.

L’appuntamento è sempre alle ore 18, all’interno del ristorante Harena. Il presentatore sarà Gianni Balloni.