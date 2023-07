SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato stampa del Pd di San Benedetto del Tronto.

In data odierna, presso il Comune di San Benedetto del Tronto, si è svolto un incontro tra il Comune di San Benedetto, la Regione Marche, la Provincia di Ascoli e la neodirettrice dell’AST5, tutte istituzioni rappresentate ai massimi livelli. Sindaco, Presidente di Regione, Presidente di Provincia e Direttrice AST.

L’incontro prevede la firma di un documento per la realizzazione del nuovo “mezzo ospedale” facente parte dell’ospedale del piceno su due plessi (metà ad Ascoli e metà a San benedetto).

Non si capisce che valore possa avere quel documento.

Intanto ieri il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha comunicato che non parteciperà a tale incontro e non firmerà nessun documento, spiegando le ragioni di tale decisione. Per tale decisione è stato attaccato sulla stampa dal consigliere Assenti. Il PD di San Benedetto condivide totalmente le ragioni che hanno portato il presidente Loggi a non partecipare a questo incontro e solidarizzano con lo stesso per gli attacchi ricevuti.

Ricordiamo che l’eventuale ospedale di Ragnola sarebbe parte di quell’ospedale su due plessi che dovrebbe coprire tutto il Piceno pertanto interessa tutti i comuni.

Ospedale su due plessi che per fortuna non si realizzerà altrimenti i danni per la sanità ospedaliera del Piceno saranno irreversibili, ed i più danneggiati saranno proprio i cittadini della costa.

Il PD chiede da tempo che venga convocata la conferenza dei Sindaci (non si riunisce dal 2018).

I sindaci delle maggiori città, Ascoli e San Benedetto, se ritengono così importante portare avanti il progetto regionale (ospedale su due plessi) avrebbero dovuto convocare i Sindaci e convincerli della bontà del progetto stesso.

Abbiamo la sensazione che il nostro Sindaco Antonio Spazzafumo, stia diventando strumento, speriamo inconsapevole, di questa destra (locale e regionale) che ha bisogno dell’ennesima passerella propagandistica, visto i disastri in campo sanitario in tutta la regione ed in particolare nel Piceno.

Riteniamo altresì grave che il Sindaco Spazzafumo ancora oggi, sulla stampa ribadisce che ci sarà un ospedale di primo livello a San Benedetto, colossale bugia.

L’ospedale di Ragnola, qualora si realizzasse, sarebbe una parte (probabilmente meno della metà) dell’ospedale unico spalmato su due plessi.

Stupisce il silenzio di chi per anni ha convinto i cittadini che la soluzione sarebbe stata la seguente:

“Ospedale di 1° livello sulla costa Ospedale di base ad Ascoli”. Per San Benedetto si è passati da ospedale di 1° livello a mezzo ospedale.

Sulla località scelta (Ragnola) ci sarebbe da discutere per ore. Vicino ad un centro abitato (cosa mai vista) senza nessuna possibilità di ampliamenti in futuro qualora ce ne fosse bisogno.

Anche in questo caso, stupisce il silenzio dell’area politica che si rifà al movimento ecologista molto sensibile al consumo del suolo, alla sostenibilità e alla mobilità veicolare che inevitabilmente andrebbe ad aumentare in maniera notevole.