SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S. Sambenedettese Calcio a 5 si appresterà ad affrontare il campionato di Serie C2 dopo la promozione acquisita tramite i play-off nella scorsa stagione. Si sa l’estate regala sempre qualche sorpresa e per l’occasione abbiamo intervistato il Presidente Alessio Collini. Con lui abbiamo riassunto i vari colpi di mercato e le ambizioni per il nuovo calcistico.

Presidente, sta per iniziare un nuovo campionato e quali sono le ambizioni per questa stagione?

“Ci apprestiamo a partecipare a questo campionato di Serie C2 con la consapevolezza che una piazza come San Benedetto debba per forza recitare un ruolo da protagonista. Noi siamo la Samb ed abbiamo l’obbligo di vincere anche questo campionato. Ho sempre parlato di Serie B in tre anni dall’inizio del mio progetto e farò di tutto per perseguire questo obiettivo, centrando tre promozioni consecutive”.

Il mercato ha regalato anche il colpaccio Paolucci in zona offensiva, è un grande pivot di grande esperienza. Quali sono gli altri colpi di mercato di questa stagione oltre anche alle conferme di Mindoli, Firmani e Piccinini?

“L’arrivo del bomber Daniele Paolucci rappresenta un colpo di mercato di assoluto valore che porta prestigio non solo alla Samb ma anche a tutto il calcio a 5 marchigiano. Il nostro obiettivo era costruire una rosa forte e completa intorno al duo Mindoli-Paolucci e ci siamo mossi acquistando valori dal calibro di Gianluca Cancrini, Eugenio Neroni, Vincenzo Sciarra, Andrea Taffora ed il portiere Leonardo Peroni. Inoltre abbiamo confermato anche Castelli e Colletta. Penso che la società abbia fatto il massimo costruendo di fatto una rosa che poco c’entra con questa categoria”.

Lo scorso anno è stato un campionato molto accesso e combattuto fino alla fine per il primato. Si aspetta la stessa cosa quest’anno?

“Quello dello scorso anno è stato un campionato di fatto falsato dall’inopportuna presenza di una squadra che avrebbe dovuto fare la Serie A ed invece per qualche inspiegabile motivo si è trovata a fare la Serie D. Poco importa li abbiamo battuti in casa ed abbiamo conquistato ugualmente la promozione. Quello di quest’anno sarà un altro campionato in cui due squadre reciteranno il ruolo di protagonista. Oltre la Samb anche la Fermana ha allestito una rosa di assoluto livello, con due giocatori che nulla c’entrano in questa categoria. Ci giocheremo il campionato fino alla fine, ma almeno lo faremo con un avversario serio e leale con cui è nato un rapporto di amicizia e stima reciproca”.

Riguardo Paolucci, cosa potrebbe dare a questa squadra e come si è arrivati a farlo scendere addirittura in C2?

“Paolucci porta alla Samb oltre 20 anni di esperienza tra i campi di Serie A e Serie B ed insieme al capitano Mindoli rappresentano due icone del futsal nazionale. I compagni di squadra devono sfruttare questa occasione per apprendere il più possibile e crescere. Mi sento con Paolucci quasi tutti i giorni, è carico e non vede l’ora di iniziare la preparazione. Ha accettato di scendere in serie C2 per l’importanza della piazza di San Benedetto e per la serietà della società da me rappresentata che a differenza di qualcun altro onora sempre i propri impegni. I giocatori tra di loro si parlano, si chiamano e sanno bene quale presidente è serio e quale no”.

Quando inizierà la preparazione?

“La preparazione inizierà il 21 agosto e prima di essa ci saranno degli incontri itineranti organizzati da mister Michetti propedeutici a conoscerci e fare gruppo sin da subito. Il primo impegno ufficiale sarà l’esordio di Coppa Italia l’8 settembre e l’inizio del campionato invece sarà il 22 settembre”.

Sappiamo che lo scorso anno è nata la collaborazione con l’A.S. Sambenedettese Calcio. Questa sera è decisiva per capire il futuro della società di Roberto Renzi. Ha avuto modo di sentirlo e secondo lei cosa succederà?

“Lo ringrazio per la collaborazione perché mi ha permesso di creare una realtà ambiziosa e importante. Mi dispiace che la Sambenedettese sia in questa situazione. Renzi l’ho sentito e mi ha sempre detto che stava lavorando per cercare delle soluzioni ma non si è mai sbilanciato con me. A prescindere da quello che succederà continueremo ad utilizzare il nostro logo”.