SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte ufficialmente la stagione 2023-2024 per il San Benedetto Calcio in vista del nuovo campionato di Serie D Girone F. Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati i convocati per il raduno.

PORTIERI: Stefano Coco, Ciro Pinto.

DIFENSORI: Alex Sirri, Luca Sbardella, Leonardo Pezzola, Alessandro Zoboletti, Federico Chiatante, Marco Orfano, Riccardo Mascaretti.

CENTROCAMPISTI: Andrea Arrigoni, Simone Paolini, Luca Daniel Scimia, Vittorio Pietropaolo, Alessandro Evangelisti, Yaba Thiaw.

ATTACCANTI: Danilo Alessandro, Simone Tomassini, Nazareno Battista, Kevin Buonavoglia, Karim Cardoni, Devid Bonifazi.