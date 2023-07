di Silvia D’Emidio

TORTORETO – Martedì 25 luglio, alle ore 21.30, sul lungomare di Tortoreto Lido (partendo da Via Trieste, Lungomare Sirena e Rotonda Carducci) ci sarà l’ inaugurazione della XX edizione del Palio del Barone. L’evento, ad ingresso libero e già ampliato rispetto all’ultima edizione del 2019, decreterà l’avvio vero e proprio della manifestazione.

Il Corteo Storico Medievale sarà aperto da trampolieri e dal Gruppo Tamburi interpretato dai ragazzi di Tortoreto con la magnificenza della nobiltà del tempo, poi il Barone e la Baronessa insieme a tutta la corte: la Gran Dama, le dame e cavalieri, le ancelle, uomini in arme, musici e sbandieratori. Sarà la volta poi della presentazione del Drappo della vittoria realizzato dall’artista Saverio Magno. La serata proseguirà con la benedizione del Drappo impartita da Padre Gregorio Oczos e la consegna dei doni della terra alla Chiesa in segno di ringraziamento.

Successivamente l’evento sarà animato da evoluzioni degli sbandieratori della Città di Ascoli, da spettacoli di trampolieri e giullari intervallati da una sfida preliminare dei giochi tra i due rioni storici di Terravecchia e Terranova simbolicamente rappresentati rispettivamente dalla tortora e dal corvo. La conduzione è stata affidata all’attore Luca Memmo Di Blasio.

L’autore del disegno del XX Drappo del Palio è Saverio Magno, artisticamente operante dal 1977. Nel 1987 ha realizzato degli studi di disegno anatomico, ma anche sulle teorie di Chevreul e Itten per l’uso del colore, studi di prospettiva e studi personali sulla visione tridimensionale, teorizzando la “Tridimensionalità Binoculare”. Con questa nuova teoria ha introdotto nel panorama della storia dell’arte contemporanea una nuova visione spaziale, relativa non all’oggetto rappresentabile, bensì allo spazio in cui esso è rappresentato. L’artista ha ottenuto vari riconoscimenti artistici, tra cui si ricordano nel 1990 la Medaglia d’Argento Pico della Mirandola; nel 1991, la Medaglia del Presidente della Repubblica; nel 1999, il 1° premio Truentum di Martinsicuro e il 1° premio al Concorso grafico pittorico Imago Christi indetto dal Comune di Arquata del Tronto in occasione del Giubileo 2000. Alla sua attività artistica è stato dato ampio rilievo in molti cataloghi d’arte. Diverse le partecipazioni alle Rassegne d’Arte Astratta come: Peschiera del Garda, Crema, Rieti, Milano, Urbino, Genova, Verona, Roma e Sabbioneta. L’artista vive e lavora a San Benedetto del Tronto con uno studio di ricerca artistica denominato “Arte In MAGNO”.