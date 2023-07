SAN BENEDETTO – Dopo l’ex galoppatoio, dopo l’ex camping, dopo l’ex piscina, dopo l’ex Palacongressi, dopo l’ex bambinopoli, dopo gli ex cinema cittadini, dopo l’ex porto peschereccio, siamo ad un passo dall’ex Sambenedettese Calcio ma principalmente alla vocazione turistica così ben costruita dai nostri pionieri. Tanto sarà se si permetterà di far costruire un ospedale (che, oltretutto, sempre un palazzo è!) in ‘riva’ al mare a 200 metri dal lungomare, tra gli impianti sportivi più importanti della città di San Benedetto del Tronto, lo stadio “Riviera delle Palme”, il Palasport “Bernardo Speca”, il campo di atletica “Gabriele Cavezzi”.. Che scemenza!

Oltre che una pazzia per più motivi. Il primo che i veri ospedali non si costruiscono più in pieno centro cittadino: vedasi l’ex Umberto I di Ancona, oggi a Torrette, più lontano di Monsampolo del Tronto da Porto d’Ascoli. Vedasi tutte le altre strutture ospedaliere costruente e costruite in Italia e nel mondo negli ultimi quarant’anni.

L’amministrazioe Spazzafumo lo vuole nella bella zona sportiva a ridosso di Viale dello Sport che, invece, andrebbe arricchita con un centro sportivo utile per gli allenamenti delle squadre di calcio, di pallacanestro, di volley eccetera. Lo chiameremo… Viale dell’Ospedale, considerando il traffico che ne deriverebbe.

E non solo: il terreno di zona Ragnola potrebbe essere utilizzato per una “città per i bambini”, per un grande acquario, per una maxi pineta super attrezzata. Insomma per tutto meno che per un ospedale.

A proposito del quale, il presidente della Provincia Sergio Loggi, ha ricordato l’altro ieri che si stanno prendendo decisioni senza interpellare i sindaci dei territori circostanti che, insieme, rappresentano gli stessi cittadini di San Benedetto del Tronto; ritengono giustamente che anche loro dovranno servirsi di un nuovo ospedale ancorché di livello tuttora sconosciuto.

Per correttezza Loggi si è dimenticato di aggiungere che la risposta NEGATIVA del territorio era già arrivata con un’inchiesta mirata, tramite la nostra trasmissione “Punto. E a capo”. Forse per questo motivo il sindaco Antonio Spazzafumo non li vuole sentire. Vuole insomma emarginare e prevaricare i sindaci dei 50 mila potenziali clienti della nascente (speriamo di no a Ragnola!) struttura sanitaria territoriale. Già il sostantivo territoriale dovrebbe far capire che si sta facendo un incredibile abuso. Ripeto: a danno del territorio oltre, come già detto, della vocazione turistica per la quale i pionieri sambenedettesi oggi si stanno “rivoltando nelle tombe”.

C’è da aggiungere anche che, chiamare “nuovo ospedale” quello che si vuole costruire a Ragnola, è un contentino e un colossale inganno per non far capire che il Mazzoni sarà unico e di Primo Livello. Sarà, infatti, più o meno, come quello che stanno costruendo a Tolentino.

Con la complicità dei politici sambenedettesi, la Regione Marche, come ben dice l’esperto Claudio Maria Maffei, sta distruggendo la Sanità, quella nostra in particolare, con una malsana idea che equivale ad un danno, per il quale il nostro territorio ‘pagherà dazio’ nei prossimi vent’anni.

Purtroppo si deve riconoscere che l’ascolano Guido Castelli e compagnia bella sono giganti rispetto alla gran parte dei nani e inutili politici sambenedettesi. Insomma, molto meglio i sindaci del territorio circostante. Fossi in loro farei una Città Grande senza San Benedetto, vista l’arroganza e l’ignoranza di chi la gestisce da trent’anni. Poveri noi. Mi riferisco alle nuove generazioni.

A proposito oggi si può ben dire che il comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” dovrebbe cambiare nome in “Affondiamo il Madonna del Soccorso“!