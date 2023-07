SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb non riesce a rialzarsi e viene sconfitta 4-3 da Roma Beach Soccer a Cirò Marina nell’ottava giornata Serie Aon 2023.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Ryan-Mascaro-Addarii, ma al primo tiro in porta i capitolini colpiscono con il missile di Damm. I rossoblù accusano la mazzata a freddo e fanno fatica a creare occasioni pericolose, andando al secondo riposo sul triplo svantaggio dopo la doppietta di Cirilli.

Nel terzo e ultimo periodo la Samb accorcia con la conclusione vincente di Sebastiano Paterniti, poi Roma torna ad esultare grazie alla zampata sotto porta di Poltronetti. A quel punto i giochi sono ormai fatti, ma i rossoblù provano la rabbiosa rimonta e vanno a segno con capitan Luca Addarii e il brasiliano Bernardo Botelho.

Purtroppo è tardi per acciuffare il supplementare e adesso la banda Di Lorenzo sarà costretta a battere il Catania Beach Soccer (domenica alle ore 15.15 in diretta streaming sulla pagina Facebook Samb) per chiudere al meglio la tappa e qualificarsi alle finali Scudetto senza rischiare di dover guardare la differenza reti.