• mantiene tutti gli attuali 18 ospedali pubblici con tutte le loro attività e funzioni e quindi con 14 Pronto Soccorso e 17 blocchi operatori (INRCA Ancona e Osimo li considero un unico ospedale). In questi 18 ospedali tutti i blocchi operatori sono sottoutilizzati e la stragrande maggioranza dei Pronto Soccorso è in crisi e richiede il supporto di medici a gettone o di turni coperti dai medici dei reparti. Per garantire il funzionamento a pieno regime dei 18 ospedali che promette il Piano servono verosimilmente almeno 150-200 medici in più e almeno 500 tra infermieri e OSS in più senza parlare delle altre fondamentali figure come i tecnici di tutte le aree;

• prevede un nuovo ospedale in più e due nuovi blocchi operatori in attività in più (altre decine di medici e operatori dell’assistenza in più);

• prevede di fatto sei Pronto Soccorso in più (almeno 30 medici specialisti in più dell’emergenza-urgenza in più e cioè quelli che oggi non si trovano);

• prevede un potenziamento di tutti i servizi territoriali (stimabile se si tiene conto delle strutture previste dal PNRR ad almeno una sessantina di medici in più e diverse centinaia di altri operatori in più).