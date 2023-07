RIPATRANSONE – La Città di Ripatransone ha celebrato la Patrona di Santa Maria Maddalena con un ricco programma di iniziative, pensato e organizzato dall’Amministrazione Comunale.

I festeggiamenti hanno avuto inizio giovedì 20 luglio con il Concerto della Giovanile Orchestra di Fiati di Ripatransone, la residenza musicale-orchestrale diretta dal Maestro Lorenzo Della Fonte, giunta alla 28ª edizione. La serata di Venerdì 21 luglio è stata allietata dal concerto della Believers Band, gruppo blues & funk che ha offerto una performance di grande energia.

Il giorno della Patrona, Sabato 22 luglio, è stato scandito da eventi di natura musicale, con il concerto della Corale, “Madonna di San Giovanni”, e l’esibizione del Corpo Bandistico, “Città di Ripatransone”. Eventi sportivi, con l’iniziativa “Bikers al colle” degli Avis Bikers dei Colli Ripani, in collaborazione con GEA. Anche proposte artistiche, con gli incontri organizzati presso il One Lab Contemporary di Mario Vespasiani, oltre a iniziative di intrattenimento per famiglie e bambini. Gran finale con i Fuochi d’artificio in Piazza Matteotti offerti dall’Amministrazione Comunale alla cittadinanza e ai numerosi turisti.

I festeggiamenti si chiuderanno Domenica 23 luglio, alle ore 21:30 presso il Teatro Mercantini, con lo spettacolo “La ricetta dei cappelletti”, commedia teatrale, rappresentata dalla compagnia Nuovo Settemmezzo di Ripatransone. Nel pomeriggio della stessa giornata, l’iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, curata dal Centro Sociale “Belvedere del Piceno”.

Il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha dichiarato: “siamo davvero felici di aver onorato la nostra Patrona con un calendario di eventi interamente curato dalla Nostra Amministrazione Comunale, nel rispetto della tradizione e con la volontà di celebrare una giornata importante per tutta la Città di Ripatransone e per la sua comunità”.