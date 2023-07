MASSIGNANO – Domenica 23 luglio è in programma a Massignano la “Festa della terracotta”, organizzata dall’Associazione Amici del Museo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La forgiatura al tornio, il cibo in coccio, il grande forno di carta e argilla saranno i protagonisti degli eventi di giornata.

Il programma proposto è ricco. Prenderà il via alle 10, con l’inizio della costruzione di un forno di carta. Alle 16 si sgranchiranno i tavoli del mercatino in piazza e ci sarà l’apertura del Museo della terracotta e della mostra di Vivianne Bou Kheir. Sempre alle 16 ci sarà la dimostrazione della tornitura. Alle 18 per “Cibi in coccio” si potranno ascoltare i racconti di Roberta Lazzarini, “Cucinare nella terracotta” e di Christiaan Santini, “La terracotta nella Roma Antica”. Alle 18:30 Roberta Lazzarini e Mascia Lanciotti racconteranno l’uso della terracotta nella tradizione mediterranea (Marocco, Italia, Albania). Alle 20, poi, l’apertura degli stand gastronomici con la musica in piazza, a cura del Giacinto Cistola Trio. Alle 22 l’apertura del forno di carta e la scoperta dell’opera in terra-cotta del ceramista Luigi Fosca.

Tutte le informazioni sono consultabili in locandina.