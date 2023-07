MARTINSICURO – Le Sirene del Nilo hanno portato in scena, in piazza Cavour a Martinsicuro, il loro spettacolo di fine corso. Il pubblico era foto e caloroso: ha riempito tutti i posti disponibili sulla piazza, compresi quelli delle attività commerciali nei pressi del palco.

Lo spettacolo è stato il riassunto di un anno accademico di studi, di allenamenti e di sedute che hanno formato tutte le ragazze che si sono esibite, provenienti dal corso principianti, da quello intermedio e da quello avanzato.

A guidare le allieve hanno provveduto le fondatrici del gruppo spettacolo “Le sirene del Nilo”, che sono anche le docenti dei vari corsi, attivi a Martinsicuro e a San Benedetto: Debora Ciriaco, Ingrid Ciriaco e Bruna Coku.

Allo spettacolo hanno preso parte due ospiti di fama mondiale: Maria Grazia Baiocchi e Veruska Puff, che, con le loro esibizioni, hanno attratto ulteriormente il pubblico presente. Molti spettatori a fine saggio hanno voluto complimentarsi direttamente con le artiste.

Interessante è stato anche il momento istituzionale, con la presenza sul palco dei consiglieri comunali Alessandro Casmirri e Martina Pollastrelli, che hanno elogiato l’attività delle Sirene del Nilo, che con i loro spettacoli portano il nome di Martinsicuro in giro per l’Italia e hanno ricordato il vasto e variegato programma di eventi previsti nell’estate martinsicurese.

Di notevole impatto è stato anche l’intervento della presidente del comitato territoriale di Teramo della Uisp, Sara Bianchetto. Hanno collaborato alla riuscita dello spettacolo Massimo Damiani e Samuele Fulgenzi per il servizio fotografico e per il video della serata, Walter Angeloni per il service audio e luci, gli uffici sport e turismo del comune di Martinsicuro mentre il negozio di fiori di Martinsicuro, Fiorilù, ha curato l’allestimento del palco e l’addobbo floreale.