SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova segnalazione da un nostro lettore è arrivata. Questa volta la lamentela è indirizzata alla situazione rifiuti per le vie della nostra città, nel contesto Via Formentini.

“La responsabilità di questo è da dividere tra la comunità, che manca completamente di senso civico, e l’amministrazione comunale, che nonostante continue sollecitazioni ha scelto la via dell’ ‘occhio non vede cuore non duole’ “. Ecco alcune delle parole del nostro lettore. In un mondo che vuole essere sostenibile ed ecologico pensando in grande, c’è ancora qualcuno che non riesce a fare centro, in maniera differenziata, nei bidoni adibiti alla raccolta.

Questa è l’altra faccia della “Perla del Piceno”, una faccia segnata da trascuratezza, incuria e negligenza. Una faccia che ha guance belle tonde e carnose.