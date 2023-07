SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della processione per la Festa della Madonna della Marina, le norme di sicurezza per trasportare passeggeri risultano essere troppo restrittive e costose: i pescherecci sambenedettesi rischiano di non partecipare. Sabato 29 luglio, alle ore 18, potrebbe salpare solo il motopesca “Nicola Andrea”, deputato quest’anno a trasportare l’effigie della Madonna della Marina.

I motivi vanno ricercati nel costo per la domanda, nei necessari controlli e ispezioni. Il tutto rimandato al numero limitato di passeggeri che possono essere ospitati, non più di 12.

Alcuni marittimi al porto hanno affermato: “Quest’anno il 99% dei pescherecci non parteciperà”.