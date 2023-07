GROTTAMMARE – Per il 50° anniversario della fondazione, l’Accademia di Belle Arti di Macerata organizza a Grottammare una serie di iniziative che prenderanno il via domenica prossima, 23 luglio, al MIC – Museo dell’illustrazione contemporanea, dove alle ore 19 avverrà l’inaugurazione della mostra “Le figure in gioco. Dire, fare e illustrare”: nel sottotitolo “Fatte ‘na striscia! (di fumetto) per gioco” l’ironia e la provocazione che caratterizza l’arte del fumetto, di cui saranno protagonisti gli allievi dell’Accademia.

La mostra è ideata e curata dai docenti Mauro Cicarè e Marino Neri del Dipartimento Arti Applicate, Arte del Fumetto e illustrazione e Linguaggi e Arte del Fumetto.

L’apertura della mostra sarà seguita da un breve talk con i docenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata – il fumettista grottammarese Michael Rocchetti, Marino Neri e Mauro Cicarè – introdotto dalla direttrice dell’Accademia Rossella Ghezzi e moderato da Maria Letizia Paiato direttrice artistica, insieme a Federica Giulianini, del Cinquantesimo dell’istituzione.

Il Parco della Madonnina, invece, farà da sfondo al Simposio internazionale di scultura su pietra “Polena”, III edizione, da lunedì 24 a venerdì 28 luglio: gli allievi del Corso di Tecniche del Marmo offriranno alla città un’esperienza di esecuzione artistica en plein air, i cui risultati andranno a comporre il primo nucleo del‘Lungomare della Scultura Contemporanea’ della Città di Grottammare, in omaggio al luogo che diede i natali allo scultore Pericle Fazzini (dalle ore 9 alle ore 18).

Le sculture realizzate nel parco di via Sant’Agostino, infatti, potranno essere ammirate da domenica 30 luglio sul Lungomare della Repubblica, dove saranno collocate in forma permanente (inaugurazione ore 18.30).

“La collaborazione tra enti pubblici è un generatore di energie che, a loro volta, garantiscono un impatto positivo su tutta la comunità – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – Sono certo che le originali esperienze di valorizzazione del nostro territorio curate dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, a cui va il mio ringraziamento per aver scelto la nostra città per questa speciale ricorrenza, saranno ben apprezzate dai cittadini e dai tanti turisti che hanno a cuore la nostra città”.

Il programma mette in moto gli obiettivi di una convenzione firmata nel 2022 che regola l’organizzazione di attività congiunte tra il comune di Grottammare e l’Accademia di Belle Arti di Macerata, finalizzate alla valorizzazione della ricerca, correlata alla produzione artistica, anche in relazione alle tradizioni e alle peculiarità del territorio, e a favorire e sostenere la trasmissione di competenze ai giovani, promuovendone la formazione.Obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione fattiva tra le due istituzioni, lo sviluppo e il consolidamento di opportunità ed iniziative, finalizzate alla ideazione e realizzazione di progetti comuni che possano richiamare anche finanziamenti da bandi locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari.