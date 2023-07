OFFIDA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 2:15 circa per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 43 nel territorio del Comune di Offida.

L’incidente ha coinvolto un’autovettura che uscendo di strada ha impattato contro il cancello d’ingresso di un’abitazione. La squadra dei pompieri che è intervenuta dalla sede centrale di Ascoli Piceno, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente, che è stato successivamente trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.