SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto nell’ambito della 42^ edizione della rassegna letteraria “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 22 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, Giordano Bruno Guerri presenterà il libro “D’Annunzio. La vita come un’opera d’arte“. Dialogherà con l’autore Giovanna Frastalli.

Giordano Bruno Guerri ha diretto “Storia illustrata”, “Chorus” e “L’Indipendente”, è stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell’istituto di alta cultura Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive. È presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e del ForumTAL per il Trattamento Automatico della Lingua. Tra i suoi oltre venti volumi, ricordiamo 2Giuseppe Bottai, un fascista critico” (1976), “L’arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte” (1980), “Povera santa, povero assassino. La vera storia di Maria Goretti” (1985), “Antistoria degli italiani. Da Romolo a Grillo” (2018). Su Gabriele d’Annunzio ha pubblicato, tra gli altri, “La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio” (2013) e “Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920” (2019)

Il libro: D’Annunzio giovane studente ribelle, poeta, romanziere. D’Annunzio libertino, amante, marito e padre. D’Annunzio soldato, guerriero, rivoluzionario. D’Annunzio politico, avventuriero, influencer ante litteram in un’Italia, un’Europa di un secolo fa. Ci sono tutti i profili del Vate in questa avvincente biografia illustrata scritta dal presidente del Vittoriale degli Italiani, il libro-dimora, la monumentale opera d’arte che così tanto somiglia alla vita del suo più celebre abitante. Un avvincente quanto inusuale racconto dell’esistenza del poeta in cui, attraverso un apparato di immagini inedite, autografi, cimeli, Guerri riesce a tratteggiare con la precisione dello storico e la scrittura del grande autore un ritratto sentimentale che conquista, convince, spiega, con lo stesso spirito con cui dirige il Vittoriale, impegnato, come lui stesso dice, “nell’impresa di liberare d’Annunzio da pregiudizi che sembravano inestirpabili“. E questo libro dimostra che l’impresa è stata compiuta.