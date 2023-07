SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Organizzato dalla Seventeen eventi con il patrocinio del comune di San Benedetto del Tronto, sabato 22 e domenica 23 luglio, dalle ore 18, arriva nel vecchio incasato di San Benedetto il Vintage Village un Borgo in Festa, la festa più vintage dell’estate 2023 con musica ed eventi riguardanti gli anni ’50; un momento d’incontro tra gli appassionati di quell’epoca e coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera di festa fuori dal comune.

I concerti in programma vedranno la partecipazione di artisti che inseguono la storia del Rock’n’Roll raccontata nelle sue molteplici declinazioni: swing, rockabilly, rhythm and blues; particolare sarà la selezione musicale dei dj presenti. Inoltre, per la prima volta, si esibirà un performer maschile con il Boylesque, oltre alla performer rivierasca Veruska Puff. Nelle due sere, dalle ore 20,30, i maestri della scuola di ballo Swing Family saranno a disposizione per insegnare i primi passi del rock’n’roll e dello swing e ogni sera verrà scelta tra le presenti la Miss Dresses pin up, che verrà insignita della fascia Miss Vintage Village. Saranno anche presenti espositori vintage con accessori e dischi in vinile e dalle ore 19 sarà aperto lo stand del food & beverage.

L’ ingresso è gratuito.