Teramo, il Questore sospende la licenza per due settimane a un locale del Capoluogo

La decisione è stata presa in quanto il locale rappresentava un “pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Durante il mese di agosto, nella suddetta attività si sarebbero verificate un'aggressione e un principio di rissa

di Davide Pignotti