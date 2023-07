SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si può racchiudere nell’emblematica immagine di oltre 500 spettatori in piedi che battono a tempo le mani, l’alchimia che si è creata ieri sera, 20 luglio, tra pubblico e musicisti, in occasione della seconda edizione di Marche Manouche.

Lo spirito festoso dei brani ritmati e il coinvolgimento emotivo di quelli più lenti eseguiti con maestria dagli Accordi Disaccordi e Anais Drago, hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio nel tempo attraverso le sonorità gipsy jazz. Gli artisti hanno spaziato tra i classici delle sonorità anni ’30, ed inediti ispirati allo stile del celebre chitarrista Django Reinhardt.

Il trio è composto da Alessandro Di Virgilio alla chitarra solista, Dario Berlucchi alla chitarra ritmica e Dario Scopesi al contrabbasso ed insieme alla violinista d’eccezione Anais Drago (definita dalla rivista “Musica Jazz” miglior nuovo talento) hanno dato vita ad una performance di altissimo spessore, per virtuosismi, dinamica e capacità di intrattenere il pubblico.

Si è infatti passati da brani come Stay, in cui gli strumenti sembravano quasi sussurrare, al ritmo incalzante di Rosarubra che ha messo in mostra le straordinarie abilità tecniche, a tratti quasi funamboliche dei talentuosi musicisti.

Grande è stata la soddisfazione da parte degli organizzatori: in primis dell’ideatrice di Marche Manouche, Sonia Infriccioli, accolta calorosamente dal pubblico, che dopo il successo dell’edizione d’esordio, ha lavorato con grande passione e abnegazione anche a questo bis. Insieme a lei, preziosissima è stata la collaborazione di Elio Giobbi, presidente dell’Asso Artisti dell’Adriatico, dell’associazione Arte Viva, dell’Antoniana Eventi e del Quartiere Sant’Antonio che ha accolto la manifestazione.

La serata di ieri è stata l’opportunità di dimostrare che il manouche a San Benedetto può trovare spazio eccome. Alcune delle persone tra il pubblico, hanno infatti ammesso di non conoscere questo particolare ramo del jazz, salvo poi rimanerne affascinate proprio grazie a questo festival, tanto da fermarsi anche dopo il concerto per chiedere agli organizzatori quando ci sarà la prossima occasione di riascoltarlo dal vivo.

Una bella iniziativa, che fa bene alla città e su cui bisognerebbe puntare, visto il gran numero di cittadini che ha richiamato, in una location come il parco Wojtyla vicinissima al centro e perfetta per eventi musicali di questo genere.