SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio e poi nella giornata di lunedì 31 luglio, su via Monte San Michele saranno vietate la sosta e il transito, sia pedonale sia carrabile.

Questo per permettere agli operai della ditta incaricata dal Comune, la Giobbi SRL, di rifare il manto stradale dell’intero percorso compreso tra via Pellico e via Piemonte. Le operazioni fanno parte del piano di interventi dedicati agli asfalti disposto dall’Amministrazione comunale e dal valore complessivo di 450.000 euro.