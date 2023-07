SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha conferito, nella sala consiliare, gli encomi della Regione Marche a tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale di San Benedetto per il servizio svolto durante il periodo dell’emergenza pandemica.

Ha sottolineato che il servizio prestato è lodevole: “per l’impegno ed il non comune senso del dovere dimostrati, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria”.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Comandante del Corpo, Pietro D’Angeli, che si è unito al Sindaco per ringraziare, con l’occasione, tutti gli agenti per il servizio svolto, allora come oggi, nel pieno della stagione estiva, durante la quale la Polizia Municipale sta svolgendo un’attività intensa a tutela della comunità e degli ospiti che affollano in queste settimane San Benedetto del Tronto.