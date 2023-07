SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da domenica 23 a martedì 25 luglio farà tappa a San Benedetto del Tronto il “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, l’iconico giro d’Italia a vela che quest’anno giunge alla sua terza edizione.

L’evento, organizzato dalla società milanese SSI Sports and Events e da Difesa Servizi S.p.A. con il supporto della Marina Militare, ha lo scopo di promuovere attraverso la vela le bellezze del territorio italiano.

Tre i giorni di appuntamenti che vedranno protagonista la città e tutta la Riviera delle Palme: al centro dell’evento le regate veliche, i cui appuntamenti inizieranno già domenica 23 luglio con le prove delle classi Waszp e Wing Foil. Lunedì 24 toccherà alle categorie “inshore” in attesa dei dieci equipaggi delle imbarcazioni a vela “Beneteau Figaro 3” che taglieranno il traguardo della tappa Vieste – San Benedetto dopo un percorso in altura di circa 120 miglia nautiche.

Appuntamenti sono previsti anche sulla terraferma, nello spazio dedicato del “Regatta Village”, che da domenica 23 luglio sarà aperto in piazza Giorgini con DJ set, open day della Federazione Italiana Vela e degustazioni di prodotti tipici da tutte le regioni d’Italia. Non mancheranno attività organizzate dai partner del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 e, nel tardo pomeriggio di lunedì 24 luglio, la premiazione dei migliori atleti della tappa rivierasca.

“Con il Marina Militare Nastro Rosa Tour cogliamo un’altra grande occasione di promozione per San Benedetto e per tutto il territorio – dice il sindaco Antonio Spazzafumo –. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad avere una tappa di questo evento che, con la sua portata nazionale, offrirà ancora una vetrina di grande prestigio attraverso cui promuovere le nostre bellezze e la forza dell’accoglienza delle comunità di tutto il comprensorio”.

“È un piacere per il Marina Militare Nastro Rosa Tour, per tutto lo staff e gli atleti – ha detto Riccardo Simoneschi, CEO di SSI Events – tornare a far tappa nelle Marche che anche lo scorso anno ci hanno saputo accogliere con calore e partecipazione. Aspettiamo la cittadinanza e i tanti turisti che in questo periodo affollano San Benedetto nel nostro Regatta Village per far loro provare le emozioni della grande vela e condividere con noi momenti di divertimento e socialità”.