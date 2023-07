Da oggi disponibile nelle edicole e nelle strutture turistiche del territorio il terzo numero di Riviera Oggi Estate, con tutti gli eventi dal 22 al 28 luglio!

Di seguito i principali appuntamenti della settimana.

Il 22 luglio a SAN BENEDETTO, per la rassegna “Incontri con l’Autore”, arriva Giordano Bruno Guerrieri.

A OFFIDA (AP) tutti in piazza a ritmo della musica di Gianni Schiuma e a SERVIGLIANO (MC) si canta a squarciagola con gli Articolo 31.

Il 23 luglio a MONTEPRANDONE (AP) arriva Nicola Gratteri per la kermesse Piceno D’Autore, ad ARQUATA DEL TRONTO (AP) Motta in concerto per RisorgiMarche e a SERVIGLIANO (MC) ecco Sfera Ebbasta.

Il 24 luglio David Garret in concerto a MACERATA, mentre il 25 risate con Checco Zalone a SERVIGLIANO (MC) e incontro con Paolo Crepet a FERMO.

Il 26 luglio Fiorella Mannoia in concerto a PORTO RECANATI (MC), dove il 27 arriverà anche Piero Pelù.

Il 28 al via a Grottammare la rassegna comica Cabaret Amore Mio!