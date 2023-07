Bonus Giovani Prima Casa, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023. Ce ne parla Immobiliare Magia

Il Decreto Sostegni-bis ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il bonus d’acquisto della prima casa rivolto agli under 36, con l’obiettivo di incentivare i giovani che decidono di acquistare la prima abitazione.

A chi spetta il bonus prima casa under 36?

A tutti i giovani di età non superiore a 36 anni, che abbiano un ISEE massimo di 40.000 euro, e non sono titolari di altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile che si intende acquistare e non hanno usufruito già delle agevolazioni della prima casa.

Ma quali sono le agevolazioni fiscali legate agli atti di acquisto della prima casa?

Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e una maggiore facilità di accedere al Fondo di Garanzia per la prima casa;

Per le compravendite soggette a IVA viene riconosciuta l’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e anche un credito d’imposta pari al totale dell’IVA corrisposta al venditore.

L’accesso al credito per l’acquisto della prima casa

Il Decreto Sostegni-bis prevede delle agevolazioni riguardanti il Fondo di Garanzia per la prima casa. Il decreto facilita l’accesso al fondo grazie alla presenza di requisiti meno selettivi. Lo Stato si espone per l’80% sull’acquisto della prima casa.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare della garanzia?

Il richiedente non risulti proprietario di altri immobili adibiti ad uso abitativo, neppure all’estero, ad eccezione di acquisti avvenuti per successione mortis causa o atti a titolo gratuito a favore di genitori o fratelli;

Il finanziamento richiesto all’istituto di credito non superi l’importo di 250.000 euro;

L’immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso.

Come richiede il bonus prima casa giovani?

La domanda va presentata alla banca aderente all’iniziativa a cui si richiede il mutuo utilizzando l’apposita modulistica di Domanda di accesso al fondo di garanzia per la prima casa.

Per maggiore informazione potete contattare l’Immobiliare Magia, saremo lieti di aiutarti e seguirti nel tuo percorso di realizzazione del tuo sogno di casa.

Immobiliare Magia si trova in via Marinai D’Italia, 1/A a San Benedetto e in via Salaria 90 a Castel di Lama (AP). Visita il sito internet www.immobiliaremagia.it