MONTEPRANDONE – Ultimo appuntamento del 4° Festival noir Piceno a cura di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone al “Giardino dei colori” di Via Gramsci a Centobuchi. Venerdì 21 luglio ore 21.00. La rassegna si conclude con un grande scrittore!

L’autore proposto sarà Franco Casadidio, che presenterà la sua ultima opera dal titolo: “L’impronta del diavolo” Drakon edizioni.

Dice di lui:

Vivo a Terni, dove sono nato 50 anni fa e dove svolgo la professione di impiegato presso la segreteria didattica di un Liceo. È un lavoro che a me piace molto perché mi consente di stare a contatto con i giovani, una cosa molto stimolante, anche se impegnativa.

La scrittura è stata una delle mie grandi passioni fin da quando ero ancora un ragazzo, mi è sempre piaciuto scrivere e questo ha fatto sì che continuassi a farlo anche in età adulta. Inizialmente scrivevo tenendo gli scritti per me poi, nel 2015, ho provato a pubblicare il mio primo libro, dal titolo “Quando arriverà la primavera”, una raccolta di cinque racconti ambientati a Monaco di Baviera.

Quell’esperienza devo dire che è stata più che positiva, anche grazie alla serietà e alla professionalità della casa editrice GoWare, che ha creduto in me fin da subito. Così nel 2016 è uscito il mio secondo libro “L’impronta del diavolo” e nel 2018 “Il volo del canarino”, il mio ultimo – per ora – romanzo.

La storia

Il libro è ambientato nella Germania di metà anni ‘Ottanta, racconta la storia di Mirka e Joseph, due ragazzi poco più che ventenni che lentamente si avvicinano al mondo dell’estremismo armato, un estremismo che – pur vicino alla sua sconfitta – è ancora capace di provocare morti e dolore in un Paese che, in un periodo di grandi mutamenti geo-politici, si avvia a diventare il leader indiscusso della nuova Europa e una delle prime potenze economiche al mondo.

Una storia dai risvolti umani, dove nei protagonisti le scelte dettate dalle proprie convinzioni politiche si scontreranno con le perplessità morali, i dubbi personali, le angosce che tali scelte hanno causato, fino a stravolgere le loro stesse vite.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Tiziana Ferretti. La voce recitanti sarà: Tiziana Ferretti. Gli artisti che esporranno nella serata sono: Daniele Merli, Gianna Pansironi, Enrica Consorti.

Evento libero e gratuito.

Info e prenotazioni: 3285546583