PAGLIARE DEL TRONTO – Lunedì 24 luglio, alle ore 20:30, avrà luogo l’evento “Con i Piedi per Terra”, presso il ristorante pizzeria Paglià, Pizza e Fichi, a Pagliare del Tronto (AP).

L’evento enogastronomico è stato organizzato per presentare i prodotti del territorio e dare risalto alla filiera locale selezionata sia per la periodica proposta di pizze in menu, sia per quelle presentate in occasione dell’evento.

Lo scopo è quello di unire l’ospitalità e la convivialità proprie di una realtà ristorativa ad un’azione di sensibilizzazione. Il proposito è quello di valorizzare la scelta di prodotti made in Italy, made in Marche, made in Piceno. Il tutto davanti ad un’ampia platea che possa divulgare questa cultura dell’attenzione.

L’attenzione alla stagionalità e alla genuinità degli ingredienti è sempre stata una caratteristica distintiva di Paglia Pizza e Fichi che ha anche un suo orto dedicato da cui trae ispirazione il nome della serata a tema. “Con i Piedi per Terra”, dove cresce e poi arriva in tavola tanta parte delle bontà culinarie.

Un evento da non perdere. Non c’è niente di meglio di un’esperienza catartica letteralmente per lo stomaco. Un’emozione che vi farà leccare i baffi e precipitare nei profumi made in italy.