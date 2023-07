SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, venerdì 21 luglio, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Gherardo Colombo, presidente della casa editrice Garzanti, riceverà il premio assegnato dall’ associazione I luoghi della scrittura alla casa editrice per il 2023. Nella stessa serata presenterà il suo libro dal titolo “Anticostituzione“.

Il libro: Il 1° gennaio 1948 l’entrata in vigore della Costituzione inaugura per l’Italia l’inizio di una nuova era, ponendo le basi di quella che, nell’articolo 1, viene definita per la prima volta una «Repubblica democratica». Nella definizione dei 139 articoli che la compongono, i padri e le madri costituenti si sono posti l’obiettivo di ridefinire il dna del nostro Paese dopo l’esperienza del fascismo, della seconda guerra mondiale e della Resistenza. Eppure, se è vero che il testo della Costituzione riconosce nella realizzazione della pari dignità universale e nella tutela dei diritti i propri obiettivi, è altrettanto evidente quanto spesso i suoi principi non trovino applicazione nella vita di tutti i giorni. Rilevando la distanza tra teoria e prassi, Gherardo Colombo riscrive in modo provocatorio alcuni dei principali articoli del nostro statuto, ne smaschera le mancate promesse, ne illumina i punti ciechi, offrendo così l’occasione di rileggere con occhi nuovi il documento fondativo del nostro vivere civile nonché di riflettere su quale sia la strada da imboccare per costruire una società più giusta.