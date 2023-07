SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pallavolo Sibillini Amandola e la Riviera Samb Volley sono liete di annunciare una nuova collaborazione che riguarderà la Prima Squadra femminile: nasce così la Riviera Sibillini Volley, che militerà in Serie C con l’obiettivo di vivere una stagione da protagonista.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo – dichiara il Presidente della società rivierasca Mario Bianconi – e non vediamo l’ora di intraprendere questa stagione insieme. Unendo le forze, puntiamo a dare lustro alla pallavolo del nostro territorio: più strutture, uno staff ampio e preparatissimo oltre ad un bacino d’utenza importante, che può crescere ed ambire a categorie superiori”.

Gli fa eco Stefano Ferruccio, neo presidente della Sibillini Amandola Volley: “Ciò che ci unisce è una visione a lungo termine di come possa crescere la pallavolo nelle nostre province. Le due società proseguiranno le attività quotidiane con i rispettivi settori giovanili, ma porteranno avanti insieme il campionato di Serie C femminile: da anni ci sfidiamo in campo senza esclusione di colpi; a partire da oggi collaboreremo per fare le cose in grande”.

A condurre la nuova Riviera Sibillini Volley sarà coach Giuseppe Cupelli, coadiuvato da Coach Maurizio Medico e dai dirigenti Mauro Felici e Massimo Luciani.