SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di giovedì 20 luglio il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto il nuovo direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale – AST di Ascoli Piceno, dottoressa Nicoletta Natalini.

L’incontro è stato occasione per uno scambio di vedute sull’attuale condizione della sanità territoriale, le sue criticità, i potenziali percorsi da attuare per migliorare il livello dei servizi e definire gli ambiti in cui la collaborazione tra i due Enti possa dare i frutti migliori e nel più breve tempo possibile.