SAN BENEDETTO – Papa Francesco ha ringraziato i pescatori sambenedettesi che fanno parte dell’Organizzazione Produttori Marineria Sambenedettese. I componenti della neonata associazione durante la sua degenza all’Ospedale Gemelli di Roma avevano inviato al Papa una lettera.

Papa Francesco ha così risposto: “Vi esprimo il mio ringraziamento per la vostra lettera del 16 giugno, con la quale mi avete espresso affetto e vicinanza per il mio ricovero ospedaliero. La vostra sensibilità umana e spirituale mi ha ancora una volta edificato. Continuate a svolgere il vostro nobile mestiere con entusiasmo e amore, come se fosse una missione. La Grazia di Dio vi accompagni sempre ed infonda pace e gioia nei vostri cuori. Nell’abbracciarvi, vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me; io pregherò per voi. Invocando la protezione della Santa Vergine e di San Francesco di Paola, volentieri benedico voi e le vostre famiglie”.

La lettera del Papa ha suscitato commozione tra i pescatori di San Benedetto e Don Peppe Giudici ha così commentato: “Con gratitudine e gioia accogliamo questa espressione di vicinanza di Papa Francesco che ha risposto con una lettera autografa ad una lettera dei nostri pescatori di San Benedetto. Ancora una volta il Santo Padre esprime vicinanza e solidarietà e apprezzamento per l’opera dei nostri pescatori riguardo anche alla raccolta della plastica e alla pulizia dei fondali marini. Non è cosa di tutti i giorni e questo ci rallegra molto. Ancora una volta non smettiamo di meravigliarci della vicinanza del Santo Padre che non si stanca mai di portare i pescatori sambenedettesi come esempio di coloro che mettono in pratica l’Enciclica ‘Laudato Sì’ ”.

La dott.ssa Francesca Perotti in merito all’Organizzazione Produttori Marineria Sambenedettese ha aggiunto: “La nostra cooperativa che ha avviato l’iter per il riconoscimento come OP, ovvero Organizzazione di Produttori, per la prima volta ha fatto registrare l’adesione della quasi totalità degli armatori sambenedettesi. La loro sensibilità è stata espressa anche nella lettera inviata a Papa Francesco e la risposta che hanno avuto dal Santo Padre è stata accolta con grande entusiasmo e la consapevolezza di voler continuare a svolgere la propria opera con abnegazione e con il rispetto di un bene comune come il mare”.

Un bell’esempio di stima, affetto e devozione ognuno verso la propria missione. Quello che conta è il rispetto dell’ambiente e fra esseri umani, oltre che preservare l’ecologia della terra è imprescindibile corroborare l’ecologia del cuore.