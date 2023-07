RIPATRANSONE – In partenza, a Ripatransone, la terza edizione della rassegna di incontri d’autore “Indipendenti, Ribelli e Mistici“, ideata da Mara e Mario Vespasiani.

Ogni incontro si terrà dalle ore 19 presso il One Lab Contemporary di Ripatransone. Ecco gli appuntamenti in programma:

venerdì 21 luglio Roberto Sinicolfi parlerà di “Critico, il genius loco italico”

sabato 22 luglio Andrea Nannini interverrà su “Metafisica, o la potenza del pensiero”

martedì 25 luglio Arturo Stalteri presenterà il tema “Tra suono e silenzio, 50 anni di riflessioni musicali“.

La rassegna si propone di indagare il presente attraverso chiavi di lettura multidisciplinari che partono dalle arti e attraversano vari saperi: un percorso che va dalle forme visibili e immediate date dalla dinamicità delle idee passando per quella che viene conosciuta come ispirazione e arriva alla scoperta del sentimento spirituale allo scopo di maturare una consapevolezza di pensiero e di proporre un’alternativa concreta che, facendo perno sull’arte come “attrattore universale“, si fonda sui principi fondamentali della solidarietà e della collaborazione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione al numero 333 6361829.