SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato pubblicato il bando per la selezione di un operatore volontario per il servizio civile digitale nel comune di San Benedetto del Tronto. La figura professionale sarà impiegata in attività di studio e monitoraggio dei servizi pubblici digitali già esistenti, erogazioni di servizi supporto e informazione, servizi digitali di sportello front e back office, ecc.

L’obiettivo del progetto è garantire l’universalità dei servizi pubblici digitali e consentire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla vita sociale della comunità, fornendo al contempo supporto e accompagnamento, anche attraverso attività formative predisposte ad hoc, che favoriscano l’educazione digitale.

Requisiti per l’adesione sono un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento di presentare la domanda), la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure, per i cittadini di Paesi extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in Italia.

Ai volontari il servizio civile digitale offre un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi nella realizzazione del progetto scelto al momento della domanda. Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valevole come punteggio nei concorsi pubblici.

Coloro che desiderino proporsi per la posizione dovranno presentare la domanda entro le 14 di giovedì 28 settembre, inviando la richiesta firmata e completa della documentazione necessaria esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line – DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e accessibile tramite SPID.

L’accertamento dell’idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curriculum, sulla base delle dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio.

Il bando completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (percorso L’Amministrazione → Altri Avvisi Pubblici).