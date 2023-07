GROTTAMMARE – Appuntamento domenica 6 agosto alle ore 21.30 presso il cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto con lo spettacolo gratuito “Divagando in alto amore”, l’evento conclusivo del progetto “GiovanINscena – formazione e sviluppo per lo spettacolo dal vivo” che ha coinvolto 35 giovani del territorio da febbraio ad agosto 2023.

Dal palco teatrale a quello virtuale passando attraverso la radio e i linguaggi del marketing digitale e i social, i partecipanti hanno sperimentato nuovi strumenti di comunicazione supportati da professionisti dei settori coinvolti.

“Giovani in scena si è confermato essere un progetto importante per i giovani del territorio – hanno detto il Sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e la consigliera con delega alle politiche giovanili Martina Sciarroni – durante questi mesi hanno potuto toccare con mano la complessità del mondo dello spettacolo, fatto di capacità artistiche e organizzative, di passione che sposa la professionalità, di sinergie necessarie tra i diversi settori, comunicazione, organizzazione, settore artistico, che garantiscono la riuscita di un evento. Il nostro personale ringraziamento va ai ragazzi e alle ragazze che si sono impegnati in questo lungo percorso e alle associazioni che si sono occupate della formazione. Certi che si è piantato un seme che farà nascere i nuovi talenti del territorio.”

Ricordiamo i tre i corsi proposti:

“Il mondo dietro la scena” a cura di Caleidoscopio APS – ente capofila del progetto – sviluppato in cinque incontri da marzo 2023, incentrato sull’organizzazione e produzione di un evento teatrale;

“Media Education e Storytelling: come comunicare in radio e sui social” a cura di Radio Incredibile APS e di Next ODV. Un percorso teorico e pratico sulla media comunicazione e le sue applicazioni in radio e nei social, da febbraio 2023 con cadenza settimanale.

“Tramando, digerendo, interpretando…amore” a cura di Numeri 11. Dodici incontri da gennaio 2023, su drammaturgia, regia e lavoro sull’attore.

“Creatività, coinvolgimento, mettersi in gioco – hanno detto i partecipanti al corso di Media Education e Storytelling – questi sette mesi hanno rappresentato per noi un’opportunità di uscire fuori dalla quotidianità per esplorare nuovi modi di comunicare”

“GiovanINscena è progetto che propone tanti percorsi di studio in materia di spettacolo – afferma Chiara Santarelli di Caleidoscopio APS, ente capofila del progetto – Sono attività che mettono alla prova giovani ragazzi del territorio marchigiano in un campo, forse, non troppo conosciuto. È entusiasmante lavorare con loro e credere che si possano fare proposte sempre migliori, anche grazie alla sinergia delle realtà del Terzo Settore. Restare, progettare, pensare insieme, condividere e fare esperienza dovrebbero essere gli ingredienti necessari per dare opportunità ai ragazzi del posto. I progetti servono a questo e sono molto felice di farne parte e di accompagnarli in questo percorso pieno di bellezza e arte.”

La serata di domenica 6 agosto 2023, alla quale è invitata tutta la cittadinanza con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, porta in scena la passione e l’entusiasmo dei protagonisti, autori, promotori e organizzatori dello spettacolo finale.

“In questo corso hanno trovato uno spazio dove poter essere se stessi e incontrare gli altri – sottolinea Valentina Illuminati di Numeri11 e regista – Lo spettacolo porta in scena il modo di vivere l’amore dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni con le loro paure, i disincanti ma anche con la voglia di continuare a crederci”

Il progetto “GiovanINscena – formazione e sviluppo per lo spettacolo dal vivo”, vincitore del Bando Conc.Im.O, è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per info e prenotazioni: www.giovaninscena.it