SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito del progetto “Goletta Verde” sono stati effettuati prelievi con particolare attenzione alla foce dell’Albula. Nella giornata di mercoledì 19 luglio, rappresentanti di Legambiente hanno effettuato i prelievi di acqua marina lungo il litorale sambenedettese.

I campioni saranno poi analizzati nell’ambito dell’operazione “Goletta Verde” che ogni anno diffonde un report sulla qualità delle acque di balneazione italiane. Era presente anche il personale della Polizia Municipale di San Benedetto. I tecnici di CiaLab, l’azienda che collabora con il Comune nelle analisi sulla qualità delle acque dei corsi d’acqua, ha effettuato prelievi alla foce del torrente Albula, ad una adeguata distanza dalla riva.

I risultati di queste analisi saranno messi a disposizione di Legambiente perché si possa avere un quadro completo della qualità delle acque antistanti San Benedetto che, come noto, sono classificate come eccellenti dai controlli per legge affidati ad ARPAM.