Il libro racconta una storia di mare, di guerra, di ricordi che vengono da lontano e tornano per infestare l’animo e tormentare con vecchi segreti. Andrea, geologo sulla trentina, che la gente definisce “forastico” per i modi essenziali e per la ricerca programmata di solitudine, abita con Ambra, la sua adorata labrador, frequenta un solo amico stretto, Enea, e ogni tanto parte per lunghi viaggi in moto. A un certo punto della sua vita, gli incontri amorosi collezionati nei suoi giri, le figure genitoriali ormai sfumate e un’antica vicenda legata “all’oro della Patria” cominciano a vorticare nella sua mente, a intrecciarsi tra loro in un gioco perverso della memoria alla ricerca di verità sepolte e, forse, di un amore sincero. Una scrittura onirica e simbolistica quella di Ippolito Perozzi, con qualche parentesi di sorprendente ilarità. I dieci racconti in coda al romanzo ne esaltano le sfumature impressionistiche, dipingono quadretti di vita e vagheggiamenti nella natura estiva, ma soprattutto testimoniano il piacere di riscoprire il contatto umano in tarda età, quando la vita può ancora rivelarsi preziosa.