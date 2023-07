SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel primo pomeriggio di oggi giovedì 20 luglio, il San Benedetto Calcio ha ufficializzato altre tre rinforzi: arrivano tre ex Porto d’Ascoli ovvero Kevin Buonavoglia, Vittorio Pietropaolo e Alessandro Evangelisti.

Per mister Lauro dunque si aggiunge al reparto offensivo un giocatore di qualità come Buonavoglia, ex Primavera del Genoa e del Torino, e a centrocampo due under: l’ex giovanili della Samb Pietropaolo e il giovane sambenedettese Evangelisti.